Виталий Мутко посетил объекты инфраструктуры, которые пострадали от наводнения

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко сегодня в рамках рабочей поездки в Иркутскую область посетил объекты инфраструктуры, которые пострадали от наводнения. Так, в Нижнеудинске вместе с главой региона делегация осмотрела отремонтированный детский сад «Теремок». Во время прихода большой воды здесь серьезно пострадали подвальные помещения. Ремонт провели за 2 месяца. Сейчас в детсад продолжают поступать новая мебель и оборудование. Особое внимание уделили вопросам жилищной инфраструктуры. К середине ноября в Черемхово планируют возвести 32 дома для 64 семей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 10 октября закончили прием заявлений на повторное обследование домов, и уже более 1000 семей из тех, у кого планировалось проводить капитальный ремонт, сейчас будут получать сертификаты на новое жилье. Цифра, которая была до второго подтопления, — 5700, она, скорее всего, прибавится на 6700. Общая цифра — 17 тысяч человек.