Ветерану ВОВ вручили первую юбилейную медаль

Первую юбилейную медаль в Иркутской области «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветерану Алексею Новопашину. Он проживает в Иркутском районе. О своем послужном пути участник войны рассказал главе региона Игорю Кобзеву. Врио губернатора отметил: приоритетная задача правительства – забота о людях старшего поколения. Алексей Новопашин служил на Дальнем Востоке. Награжден медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Японией». 9 марта Алексей Иванович отметит столетний юбилей. На торжество он пригласил Игоря Кобзева.