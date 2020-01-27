Ветерану ВОВ вручили первую юбилейную медаль

Ветерану ВОВ вручили первую юбилейную медаль

27.01.20

Первую юбилейную медаль в Иркутской области «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветерану Алексею Новопашину. Он проживает в Иркутском районе. О своем послужном пути участник войны рассказал главе региона Игорю Кобзеву. Врио губернатора отметил: приоритетная задача правительства – забота о людях старшего поколения. Алексей Новопашин служил на Дальнем Востоке. Награжден медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Японией». 9 марта Алексей Иванович отметит столетний юбилей. На торжество он пригласил Игоря Кобзева.

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