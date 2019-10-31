Валентин Нелюбов покинул пост начальника главного управления МЧС по Иркутской области

Валентин Нелюбов покинул пост начальника главного управления МЧС по Иркутской области

31.10.19

Его откомандировали в Москву. Там Нелюбов временно возглавит одно из подразделений в центральном аппарате МЧС. Исполняющим обязанности руководителя ведомства в Приангарье назначили первого заместителя начальника Вячеслава Федосеенко. Валентин Нелюбов начальником регионального управления МЧС проработал с марта 2014 года.

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