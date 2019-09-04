Рубить нельзя помиловать. Где в этой фразе поставить запятую? Ответ на вопрос пытались дать лесопатологи Сибири. В заказнике «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе прошла проверка состояния вековых деревьев. Вместе со специалистами почти 2,5 тысячи километров на вездеходах и на «танке» проехала наша съемочная группа.

До «Туколони» от Магистрального около 80 километров по лесным дорогам. Сейчас по ним, особенно после дождей можно пройти только на грузовиках-вездеходах. Или на «танке». Так здесь называют МТЛБ — многоцелевой легкобронированный тягач. Ему не страшны ни ямы, ни овраги. Но все равно основная работа ногами.

Лесопатологи, или по-другому врачи леса заходят в чащу. Хотя первоначальный диагноз ставят сразу. В тайге опытный глаз специалиста все видит. Например, по прогару дерева. С него чаще всего и начинается повреждение ствола. Идет заражение различными насекомыми. О многом говорит и состояние коры. В общем, все, как на приеме у терапевта. Вот только ответ на вопрос: на что жалуетесь, сам больной вслух не скажет, но покажет.

Это, наверное, редкое явление, когда дятел продолбил дупло на низком уровне, примерно около метра от земли или даже чуть меньше. Что он там делал? Скорее всего, искал себе пропитание, которым могут быть различные насекомые. Они заразили дерево и заселились в него.

Это уже 15 проверка лесов «Туколони». В числе участников лесопатологи из Красноярска, Забайкалья, Улан-Удэ. Их задача — определить состояние вековых насаждений и дать ответ на вопрос: была ли предыдущая санитарная вырубка необходима? Для этого изучают не только пока еще живые деревья, но и пни.

Константин БАРАНОВ, ИНЖЕНЕР-ЛЕСОПАТОЛОГ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ и ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИЛИАЛА ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА» — «ЦЗЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»: Есть все признаки гнили, то есть стволовая гниль присутствует. Дерево было заражено стволовыми вредителями. В данный момент их уже нет, они вылетели. Дерево целенаправленно срубили. Обоснованно.

Площадь обширная. Работают небольшими группами. Заодно обращают внимание на порубочные остатки. Это не вывезенные деревья, ветви, пни. Трогать сейчас их запрещено. По версии следствия, это место преступления, а значит, все это улики, которые, по словам лесопатологов, уже способствуют распространению насекомых — усачей или любоедов.

Сергей КАЛУГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ и ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФИЛИАЛА ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА» — «ЦЗЛ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»: Произошло увеличение численности вредных организмов, и насекомые продолжают свое распространение на ближайшие насаждения, которые были ослаблены пожарами прошлых лет. И происходит заселение вредителей и усыхание когда-то здоровых деревьев.

Естественно, итог проверки будет известен чуть позже. Но предварительный вывод: санитарная рубка необходима. Вопрос только: в каких масштабах и объемах.

Иван ЛЫСИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА по ИРКУТСКОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ: Куртин небольших очень много, которые требуют выборочной санитарной рубки, на мой взгляд, поскольку здесь поврежденного леса больше 10 процентов по запасу насаждений. Стоит чистый сосняк. И какой-то его участок нуждается в этой вырубке, а остальная часть нет. А рядом может быть выдел, который полностью по всей своей площади нуждается в такой вырубке.

Во время исследования специалисты с помощью фотографий и GPS-навигаторов привязывались к местности. На картах обозначали все участки исследованного леса. Все эти задокументированные материалы будут собраны воедино для глобального изучения уже в тиши кабинетов.