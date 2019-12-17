В Усть-Ордынском округе вышел в свет учебник бурятского языка

Впервые в истории. В Усть-Ордынском округе вышел в свет учебник для изучения бурятского языка. Над научной книгой работали лучшие педагоги.

Инга Ольхеева работает учителем бурятского языка 22 года. Становилась лучшим педагогом округа. Поэтому неудивительно, что именно она и вошла в число 12 авторов учебника для первоклассников. Работала над разделом «Мои друзья». Говорит, что в процессе написания рукописи сама получила много новых знаний.

Инга ОЛЬХЕЕВА, УЧИТЕЛЬ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ КОРСУКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, СОАВТОР УЧЕБНИКА: Если я работаю над теорией, то и практика лучше. Домой приезжаешь, в родную школу, и бурятский язык идет еще лучше у нас. И дети в будущем еще лучше будут говорить на бурятском. Вот приедете в следующий раз, они вообще все на нем говорят хорошо.

Сейчас обучение языку идет по учебникам, написанным в Улан-Удэ. Материал качественный, работать можно. Но есть отличия. Например, в диалектах. Некоторые слова жители округа произносят иначе, чем буряты из Республики. Поэтому в администрации Усть-Ордынского округа и решили издать свою обучающую литературу. Министерство образования региона поддержало.

Тираж учебника — полторы тысячи экземпляров. В набор также входят рабочие тетради, пособие для учителя. Есть и аудиодиск. Там можно услышать правильное произношение тех или иных слов. А еще фактаж учебника написан с учетом местных, усть-ордынских, реалий.

Вероника ХАРБАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по НАЦИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКАМ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Дети могут познакомиться и с улигершинами, сказочниками, чем богат наш округ. Реки, озера — это топонимика. Есть наши герои. В том числе, и наш знаменитый борец Александр Богомоеев. И многие другие.

Заниматься по новому учебнику первоклассники округа начнут после новогодних каникул. Тем временем уже готова рукопись книги для второклассников. А полностью линейка местных учебников до 9 класса должна быть готова к 2024 году.