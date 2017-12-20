В Усольском районе закрыли нелегальный завод по розливу алкогольной продукции

В Усольском районе закрыли нелегальный завод по розливу алкогольной продукции20.12.17
Подпольный цех работал в одноэтажном здании в поселке Тельма.
В помещении проверяющие обнаружили свыше 4 тонн сырья, 15 тысяч единиц стеклотары, наклейки различных марок, этикетки. Там же располагались укупорочный станок, насосная установка и система фильтрации. По данным оперативников, нелегальный бизнес принадлежит 45-летнему жителю Ангарска, его 20-летнему сыну, а также трем местным жителям. Всего с начала года в области закрыто 7 подпольных цехов по производству алкогольного суррогата.
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