В Усольском районе закрыли нелегальный завод по розливу алкогольной продукции
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В Усольском районе закрыли нелегальный завод по розливу алкогольной продукции

20.12.17

Подпольный цех работал в одноэтажном здании в поселке Тельма.

В помещении проверяющие обнаружили свыше 4 тонн сырья, 15 тысяч единиц стеклотары, наклейки различных марок, этикетки. Там же располагались укупорочный станок, насосная установка и система фильтрации. По данным оперативников, нелегальный бизнес принадлежит 45-летнему жителю Ангарска, его 20-летнему сыну, а также трем местным жителям. Всего с начала года в области закрыто 7 подпольных цехов по производству алкогольного суррогата.

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