В Усольском районе закрыли нелегальный завод по розливу алкогольной продукции

Подпольный цех работал в одноэтажном здании в поселке Тельма.

В помещении проверяющие обнаружили свыше 4 тонн сырья, 15 тысяч единиц стеклотары, наклейки различных марок, этикетки. Там же располагались укупорочный станок, насосная установка и система фильтрации. По данным оперативников, нелегальный бизнес принадлежит 45-летнему жителю Ангарска, его 20-летнему сыну, а также трем местным жителям. Всего с начала года в области закрыто 7 подпольных цехов по производству алкогольного суррогата.