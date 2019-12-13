В Тулуне продолжается строительство новых домов для пострадавших от паводка

Большая стройка. В пострадавшем от паводка Тулуне осваивают территорию под будущие жилые комплексы в микрорайонах Угольщиков и Березовая Роща. Наша съемочная группа побывала на стройплощадках и своими глазами увидела, как возводят дома для пострадавших жителей.

Тулунчанка Ирина Лыткина приехала на площадку посмотреть, как идет строительство. После наводнения из родного города решила не уезжать, а поселиться в микрорайоне Березовая Роща. Здесь сейчас возводят жилье для пострадавших. В паводок семья Ирины потеряла дом. Сейчас ждут нового. По проекту дом будет из оцилиндрованного бревна, метраж 84 квадрата. Больше, чем прежний.

Ирина ЛЫТКИНА, ЖИТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Участок я сама выбирала. Сейчас уже залит фундамент под мой дом. Ждем, когда высохнет и начнется строительство. Видно, что работа идет. Большой объем уже сделан.

Сегодня в микрорайоне строят внутриквартальные проезды, тянут сети электро- и водоснабжения. По плану общая площадь под застройку составит более 400 гектаров. Индивидуальные жилые дома, школа и другие инфраструктурные объекты — освоение территории будет комплексным.

На этом предприятии как раз подготавливают комплекты для сборки домов. Бревна цилиндруют, а затем из них уже нарезают части будущего здания. Подрядчик проверенный.

Андрей ГОРШКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА: Собирается, как конструктор. На этой неделе уже начинаем собирать первый дом. Технология — это оцилиндрованное бревно. Испокон на Руси из него строили. Занимаемся уже этим 10 лет. Люди берут. Экологически чисто, удобно, быстро возводимо.

Подрядчик учитывает любое пожелание будущих жильцов: от планировки до чисто технических моментов. Например, кто-то заказывает только нижние венцы из листвяка, а кто-то полностью весь дом.

В микрорайоне Угольщиков тоже масштабная стройка. Здесь в прямом смысле растут многоквартирные дома. Еще совсем недавно только расчищали площадку и укладывали сети. А сейчас уже видно стены трехэтажных блок-секций. Всего их пока три. К 25 декабря дома обещают завести под крыши.

Руслан БОЛОТОВ: Около 200 человек на площадке сейчас работают. Будем наращивать еще людей по мере того, как будут дома передаваться в отделку. Работаем в графике. График у ребят установлен очень жесткий. По перспективе у нас вот в этой части будет детский сад на 140 мест. А здесь деловая часть. То есть это будет с нормальной социальной инфраструктурой построенная площадка.

Сегодня жители, пострадавшие в паводок, начали активно интересоваться этой стройкой. Начали заключать договоры с подрядчиком. Увидели, что строят качественно. А главное — поверили, что обещанное жилье будет совсем скоро.