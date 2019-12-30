В Тулун прибыла гуманитарная помощь из Челябинска

В Тулун прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Челябинска для многодетных семей и пенсионеров. Все посылки адресные.

Больше 450 коробок гуманитарной помощи. В них все самое необходимое для пострадавших после паводка в июне и июле. Продукты, одеяла и подушки, бытовая химия. Это уже вторая партия гуманитарной помощи из Челябинска от благотворительного фонда «Теплый дом».

Наталья МЯСНИКОВА, ВОЛОНТЕР: Конкретные семьи отправляли посылки, рисунки, писали даже письма. Это очень трогательно, люди со слезами счастья и благодарностью реагируют.

В августе из Челябинска пришла первая партия помощи. Это совместная работа руководителя благотворительного фонда Михаила Щапова и его тезки — депутата Государственный Думы от Иркутской области. Они договорились о сотрудничестве и адресной помощи людям.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это уже вторая партия гумпомощи. Очень приятно, что до сих пор идет помощь со всей страны. Жителям Тулуна она еще нужна.

Волонтеры рассказывают: были сложности с поиском пострадавших, многие уже переехали на новое место жительства.

Дмитрий МЯСНИКОВ, ВОЛОНТЕР: Где-то нет телефонов, где-то адреса старые указаны, искали по «Одноклассникам», через людей других.

Одной из первых гуманитарную помощь получает многодетная мать Татьяна Иванович. Не сдерживает слез, говорит, отзывчивость незнакомых людей бесценна.

Татьяна ИВАНОВИЧ, ПОСТРАДАВШАЯ: Помогали, давали помощь. Мы благодарны этому, рады.

В каждой посылке еще и красочные открытки со словами поддержки.