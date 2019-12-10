В территориях, пострадавших от паводка, начинают работу дополнительные мобильные группы

В территориях, пострадавших от паводка, начинают работу дополнительные мобильные группы

10.12.19

Дополнительные мобильные группы в территориях, пострадавших от паводка, приступят к работе сегодня. По поручению губернатора области они сформированы для разъяснительной работы среди населения. В составе группы представители профильных министерств правительства области и представители местных администраций. Всего сформировано пять дополнительных мобильных групп, которые охватят шесть муниципальных районов Иркутской области. Они будут вести прием граждан в Зиминском, Куйтунском, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах. Подробный график работы мобильных групп можно уточнить в администрации своих муниципалитетов.

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