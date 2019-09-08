В Шелеховском районе выбирают мэра

Там люди начали приходить на избирательные участки сегодня с самого утра, чтобы отдать свой голос за одного из 12 кандидатов.

В Олхе на избирательном участке в школе №7 людно с самого утра. Сегодня жители выбирают мэра Шелеховского муниципального района. На этот пост претендуют 12 человек. Какие факторы становятся решающими при голосовании? Многие подчеркивают: будущее родной деревни и реальные действия кандидатов.

— С дорогами постоянно беда, значимые моменты такие. Ну, для деревни тоже смотрим, кто на поселке внимание акцентирует. — Какие для вас самые важные факторы в предвыборной кампании кандидата? — Порядочность. Это первое, потому что когда очень много грязи, это не положительную реакцию вызывает, а наоборот, отрицательную. Смотрим на дела мы все равно, людей-то видим на нашем районе, кто чем занимается, как работает.

А это уже поселок Большой Луг, здесь работали сразу два избирательных участка. К обеду желающих проголосовать оказалось так много, что в помещении стало тесно.

Сергей ПЕРЕВАЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №1844, пос. БОЛЬШОЙ ЛУГ: Самый большой поток у нас идет вот в районе 13-16 часов, активность населения именно в это время. Ну и к вечеру, так сказать, под самое закрытие.

На каждом избирательном участке за ходом голосования следили наблюдатели от кандидатов и партий. В бланках они фиксировали количество избирателей, отправивших бюллетень в урну. К 14 часам явка составила чуть более 14%.

— Я считаю, что мой голос важен и внесет свою лепту в общий процесс. — Надо участвовать во всех этих мероприятиях, только наш голос может определить, кто будет у власти и что будет в нашей жизни.

В самом Шелехове члены избирательных комиссий отмечают: с утра голосовать приходят взрослые и пожилые люди, а молодежь более активна после обеда. Многие сегодня дебютировали в роли избирателей.

Елена ДЕРЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №1833, г. ШЕЛЕХОВ: Больше идет молодежи, идут осознанно, идут активно. Есть люди, избиратели, которые впервые, мы их отмечаем, мы их поощряем за это. Поощряем блокнотом, ручкой, приветствуют как наши наблюдатели, так и члены комиссии. Вот это мне очень нравится.

А на что молодые избиратели обращают внимание при выборе мэра Шелеховского района?