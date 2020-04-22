В родительский день жителей Иркутской области призывают остаться дома и не посещать кладбища, чтобы не создавать массового скопления людей. Радоница, или по церковной традиции пасхальное поминовение усопших в этом году будет 28 апреля. Священнослужители говорят: необязательно приходить на могилы родственников именно во вторник. Приехать можно в течение всего праздника Пасхи, который длится 39 дней. Поэтому посетить кладбище вы можете вплоть до 27 мая.

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ СТЕПАНОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ВХОДО-ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА: Если не получится на Радоницу, в любой другой день, когда изменится ситуация в лучшую сторону, можно прийти на кладбище. Ведь мы для чего посещаем, чтобы прийти с усопшими поделиться радостью о Христе Воскресшем. И пока в храмах поют «Христос воскресе», это можно будет сделать не только на Радоницу. Само посещение кладбища в этот день является не более чем обычаем. Благочестивым, но все-таки обычаем. Это неуставное, это необязательное требование.

В родительский день обычно запускали дополнительный общественный транспорт до кладбищ и обратно. В этом году по решению санитарно-эпидемиологической комиссии главам территорий рекомендовали не организовывать движение автобусов и маршруток для соблюдения мер безопасности и снижения риска распространения коронавируса.