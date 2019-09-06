В Приангарье завершилось досрочное голосование на выборах 8 сентября

Более пяти тысяч избирателей в Иркутской области исполнили гражданский долг, в том числе жители отдаленных, труднодоступных территорий. Это превышает 0,4% от общего числа избирателей. Право проголосовать в регионе имеют 1 миллион 200 тысяч человек. По законодательству для досрочного голосования есть причины — отпуск, командировка. 8 сентября в Иркутской области пройдет голосование в 55 муниципальных образованиях. Жителям предстоит выбрать трех мэров городских округов в Братске, Саянске и Тулуне, а также 12 мэров муниципалитетов и депутатов 5 городских дум и 16 районных. Основные выборы — это, конечно, в областном центре. Здесь жители определят городских парламентариев в 35 муниципальных округах. Конкуренция достаточно высокая. На одно депутатское кресло в среднем претендуют 7 человек.