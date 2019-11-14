В поселке Усть-Ордынском возводят новые очистные сооружения

Главный объект последних лет. В поселке Усть-Ордынском идет строительство очистных сооружений. Они настолько важны для столицы округа, что работы ведут с опережением графика.

С первого взгляда и не скажешь, что это действующие очистные 15-тысячного поселка. Лишь только ассенизаторские машины могут подсказать, что это за объект. В это кирпичное здание, в народе называемое «юртой», и свозят все «грязные воды» Усть-Ордынского. Сейчас, в холод, запаха почти нет, но летом бывает очень «ароматно».

Очистные в Усть-Ордынском были построены в 70-х годах прошлого века. С тех пор почти ничего не изменилось. Пару лет назад нечистоты буквально заливали территорию. И говорить о какой-то современной очистке не приходится. Сейчас все реки нечистот попадают в Куду.

С водами, но уже грунтовыми борются и здесь, на строительстве новых очистных. Главный и желанный объект поселка начали возводить в августе. Сейчас работы идут на блоке подземных сооружений. 28 строителей трудятся вахтовым методом.

Вадим ДУБРОВИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-СУБПОДРЯДЧИКА: Основное здание — это в одноэтажном исполнении, и в два этажа — это административная часть. Металлические колонны, сэндвич-панели — все современное.

Впереди еще отсыпка грунтом, так называемая вертикальная планировка территории. Уже готовы отводы для очищенных вод. 500 метров специальной трубы, по которой все это пойдет в Куду.

Евгений БАРДАХАНОВ, ГЛАВА ПОСЕЛКА УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ: Сегодня строительство идет опережающими темпами. И вместо двух лет строительство планируется завершить через год, в 2020 году. Безусловно, эти очистные рассчитаны на то количество людей и объектов, которые находятся и проживают в поселке Усть-Ордынский.

Стоимость работ 463 миллиона рублей. Финансирование, в основном, ведется за счет средств областного бюджета. Но есть и доля поселковых денег. И, как говорят в Усть-Ордынском, ради новых очистных ничего не жалко.