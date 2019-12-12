В первом чтении в Госдуме принят законопроект, который позволит сократить расходы малых аэропортов на охрану

Если здания и сооружения аэропорта охраняет его служба безопасности, то периметр аэропортов может охранять только специальная ведомственная охрана Минтранса. Сумма за их услуги очень большая. Она сопоставима со всем ежемесячным фондом оплаты труда всех сотрудников небольшого аэродрома. И как следствие малые аэропорты оплата за услуги охраны может буквально привести к банкротству. Этот вопрос в Госдуме неоднократно поднимал депутат от Иркутской области Михаил Щапов. В начале лета он вошел в число авторов соответствующего законопроекта.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Законопроектом, который мы сегодня приняли в первом чтении и соавтором которого я являюсь, мы расширяем список организаций, которые могут привлекаться к охране периметра малых аэропортов, и это позволит создать конкуренцию, а значит, в последующем снизит цены и на билеты, при этом безопасность аэропортов останется на прежнем уровне, так как все организации должны проходить специальную аккредитацию в соответствии с законом.