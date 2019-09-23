В октябре в Саянске начнет работу новая детская школа искусств

Об этом губернатору Сергею Левченко сообщил мэр города Олег Боровский. Он доложил главе региона о масштабных ремонтных и строительных работах, которые провели в этом году. Кроме того, в рамках федеральной программы «Большая перемена» в Саянске строят новую школу на 550 мест. В завершающей стадии ремонтные работы автомобильных дорог. Мэр попросил содействия региональных властей в реконструкции Ленинградского проспекта, а также в приобретении у застройщика 12 помещений для медиков и педагогов.

Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА: На следующий год планируем открытие новой школы, нам нужны молодые кадры. Это как раз было бы хорошим стимулом, чтобы приехать в город Саянск.

Также Сергей Левченко встретился с мэром Шелеховского района Максимом Модиным. В муниципалитете проектируют возвести школы в Баклашах и Олхе. Следующая задача – строительство водовода Введенщина-Баклаши. Также Максим Модин сообщил, что по предписанию прокуратуры закрыта школа в селе Подкаменная, там необходим капитальный ремонт, в том числе усиление строительных конструкций. На это потребуется почти 8 млн рублей. В перспективе строительство нового здания.