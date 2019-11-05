В оёкской школе открыли спортзал после капитального ремонта

Два в одном. Новый трактор и спортзал появились в средней школе Оёка. В учебном заведении сегодня было торжественно и празднично.

40 лет — на протяжении такого времени в оёкской школе можно получить удостоверение тракториста. Выходя из альма-матер, ученики получают свою первую и такую нужную профессию. Поэтому новый трактор с дополнительным навесным оборудованием — это отличное обновление материально-технической базы.

Ольга ТЫРТЫШНАЯ, ДИРЕКТОР ОЁКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: Мы бы хотели на новом современном оборудовании обучать наших ребят вождению. И, конечно, этот трактор — это возможность практических занятий. А еще у нас есть пришкольный участок. И гектар земли в безвозмездной аренде. Там мы садим картофель, обрабатываем на школьном оборудовании, и ребята получают практику. А затем используем в школьном питании.

У школы теперь есть не только новый трактор, но и спортзал. После капитального ремонта, с современными раздевалками, душевыми. Как шутят учителя, физкультуру и так здесь любили, теперь же пропусков вообще не будет. Эти работы проведены за счет средств администрации района и участия в федеральной программе.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Мы отремонтировали три спортзала. Это Оёк, Никольск и Хомутово. На следующий год в планах четыре зала. Подход очень серьезный. Вы же видите, как все сделано, четко и качественно. И я уверен, что и следующие залы у нас будут такими же.

А школьный трактор — это приз специального конкурса от мэра. И, как уверен сам глава района, такое соревнование между школами не последнее. Тем более, идею поддержали в минсельхозе региона.