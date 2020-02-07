В марте сдадут первые квартиры в микрорайоне Угольщиков Тулуна

40 миллиардов рублей. Столько планируют выделить Иркутской области из федерального бюджета на восстановление пострадавших территорий после летнего наводнения. Несколько жилых домов в новых микрорайонах Тулуна почти готовы к сдаче.

Уже в марте первые квартиры в микрорайоне Угольщиков сдадут. Здесь завершают строительство трех двухэтажных домов на 66 квартир. Всего построят 13 многоквартирных жилых домов.

Темпы строительств на сегодня наращивают и в микрорайоне Березовая Роща. Здесь будет 9 разных типов домов. Уже завершили строительство четырех, подготовили фундамент еще под 48 домов. Осмотрев строительные площадки, заместитель федерального министра строительства Дмитрий Волков говорит, что микрорайоны необходимо возводить комплексно, чтобы проживание здесь было комфортным.

Дмитрий ВОЛКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА и ЖКХ РФ: Нам даже нужно и дальше подумать, чтобы действительно сделать микрорайоны хорошими и комфортными, все лучшее, что у нас есть, применить здесь. Остается эту задумку грамотно реализовать.

Как раз над этим работают 25 иркутских строительных компаний. Подключиться к восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от наводнения районах поручил глава региона Игорь Кобзев. И сегодня объемы возведения вопросов не вызывают, комментирует руководитель областного правительства Руслан Болотов. Главное — люди, которые сюда заедут.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Губернатор четко обозначил, что мы сейчас выходим на работу по новой программе, которая подразумевает переселение из ветхого и аварийного жилого фонда. И здесь вопрос планирования к минстрою и службе единого заказчика, которая для этих целей и создана.

Кроме строительства жилья, в Тулуне возводят школу на 1725 мест, а также восстанавливают после масштабного паводка детский сад «Аленушка». Все работы в зоне ЧС должны завершить до середины августа.