В лесах Иркутской области ведут борьбу с гусеницами шелкопряда

На борьбу с гусеницами шелкопряда вышли специалисты министерства лесного комплекса. За сезон это насекомое может уничтожить десятки тысяч гектаров ценной древесины.

Сухая безветренная и теплая погода — отличные условия для обработки леса от гусениц шелкопряда. Этот вредитель пожирает ценные породы деревьев, оставляя после себя сухие стволы. Единственный способ для борьбы с насекомым на больших участках — препарат, на основе эмульсии и пестицидов.

Зоя АМЕРЗЯНОВА, ВЕДУЩИЙ СОВЕТНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ и ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это химический препарат, необходим для обработки лесных насаждений от шелкопряда. Этот препарат не опасен для других насекомых, не опасен для пчел, что многих интересует, ну и, конечно, для человека.

Биологическое вещество доставляют в зараженные очаги с помощью самолета Ан-2. За один полет с помощью специальных форсунок воздушное судно равномерно распыляет 900 литров препарата. Этого хватит, чтобы обработать 300 гектаров лесного массива.

Олег ЗОЛИН, ПИЛОТ САМОЛЕТА АН-2: Готовится рабочий препарат, который загружается в химический бак, после этого мы поднимаемся в воздух и в назначенное время в назначенном месте производим распыление нужного препарата. Контролируем по ГЛОНАСС, сейчас применяем современные технологии: трекеры, навигаторы и прочее.

После обработки зеленого массива ходить в лес запрещено 7-10 дней. Не потому, что препарат вреден, а чтобы он впитался в почву и кору деревьев. Уничтожают вредителя планово и ежегодно.

Валентин ШИРОКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Проводим инвентаризацию очагов осенью, люди постоянно находятся в лесу, в кедровых насаждениях и выявляют количество гусениц и объедания кедровых насаждений. Как раз на основании этих расчетов прогнозируется объедание, составляются очаги, где мы проводим борьбу. Кто побывал в очаге шелкопряда, который уже погубил деревья, знает, что это хуже, чем лесной пожар. Там настолько все высохло и настолько опасно, что кажется, что это все сгорело верховым пожаром.

В Черемховском районе специалисты обработали более пяти тысяч гектаров леса. На очереди территория возле поселка Залари, Нижнеудинска и Зимы.