В Кутулике для медиков построили новый дом

Встречать Новый год в новых благоустроенных квартирах будут медицинские работники Аларской районной больницы. В Кутулике построили новый дом на 24 квартиры. В него уже заселились 17 семей. Стоимость строительства составила более 44 млн рублей, которые выделили из областного бюджета. На торжественном вручении ключей и новоселье в поселке Кутулик побывала наша съемочная группа.

По старинной русской примете первой в новый дом запускают кошку. Так и сделала семья Пономаревых. Теперь их дорога до работы не будет занимать 30-40 минут, как раньше. Больницу видно из окна.

Олег ПОНОМАРЕВ, НОВОСЕЛ: Квартирой очень довольны, тепло, светло, замечательный ремонт, качественное исполнение. Конечно, есть планы, будем обустраивать квартиру, готовить к празднику.

В новом двухэтажном благоустроенном доме 24 квартиры: 8 однокомнатных, 12 двухкомнатных, 4 трехкомнатных. Заселили дом на две трети, еще семь квартир в резерве. Ждут молодых специалистов. Свое жилье — хорошее подспорье в начале карьеры.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ — РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Улыбки на лице и хорошее настроение новоселов говорит о том, что, конечно же, они и рады, и довольны, и они готовы трудиться для того, чтобы здоровье населения и Аларского, и других, кто рядом здесь живет, населенных пунктов было хорошее.

Строительство обошлось в 44 миллиона рублей. Возвели дом в рекордно короткие сроки. В 2019 году служебное жилье получили медики Киренска, Братска, поселков Баяндай, Бохан и Качуг. Все помещения приобретали за счет областного бюджета.