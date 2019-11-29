В эфире телеканала АИСТ новый проект «Продукты Приангарья»

Молоко для жизни. В Ангарске уже больше 25 лет работает предприятие, на котором производят уникальные кисломолочные продукты. У некоторых из них нет аналогов в России. Натуральные компоненты, традиционные термостатные способы приготовления и современные технологии. Сегодня мы запускаем проект «Продукты Приангарья». Право использовать одноименный знак качества получают лучшие производители региона. Сегодня под этим брендом работают 49 предприятий. О них мы и будем рассказывать.

В цехе №1 самый разгар работы. Молоко — продукт нежный. Чтобы сохранить всего его свойства и качество, нужно сразу отправлять на переработку. В стаканчики разливают молоко с закваской. Герметично запаивают фольгированной крышкой. Это сделано специально, чтобы продукт вызревал в отдельной таре. Только так можно гарантировать качество и сохранение полезных свойств в каждом стаканчике.

Елена МЕТЕЛКИНА, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА №1 ООО «ФИРМА «ЛАКТОВИТ»: У нас есть холодильник готовой продукции, где продукция после термостатной камеры охлаждается и дозревает. Она крепчает, становится насыщеннее и приобретает свой вкус.

На производство каждого вида продукции уходит два-три дня. Применяют здесь традиционные термостатные способы, без присадок, стабилизаторов, консервантов, искусственных добавок, красителей. Бифидо- и лактокультуры сквашивают молоко естественным путем. Только так можно добиться натуральности продукта. О ней, к слову, говорит и срок хранения. Максимальный — две недели.

Фирма «Лактовит» появилась в Ангарске в 1993 году. Когда все разваливалось, здесь выпустили первую партию промышленного производства. Шесть человек решили создать предприятие, которое специализируется на традиционных молочных и функциональных кисломолочных продуктах. В помещениях бывшей детской молочной кухни установили оборудование и начали работу. Постепенно росли, каждый год расширяли ассортимент, придумывали новое. Молоко, пребиотики и пробиотики, бифидок, творог — всего 54 наименования.

В день предприятие перерабатывает около трех тонн молока. Сырье привозят с фермы Усольского района. Уже 25 лет здесь не изменяют своему поставщику. Отборные коровы на особом режиме содержания дают первоклассное молоко. Здесь в него добавляют закваски, проверенные, только российского производства, и получают кисломолочный напиток «Лактовит» с различными добавками. Классические с малиной, бананом, абрикосом. Для любителей экзотики манго, инжир.

Идеи, энергия, неравнодушие. Все это о Любови Зайцевой — генеральном директоре. Она 26 лет назад и придумала «Лактовит». Что означает «молоко для жизни». Фельдшер и микробиолог по образованию. Много лет отдала медицине и науке. А потом решила спасать здоровье людей. Не таблетками, а натуральными продуктами. Они лечат не только изнутри, но и снаружи.

Любовь ЗАЙЦЕВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФИРМА «ЛАКТОВИТ»: «Лактовит» ацидофильный можно использовать как маску. Он лечит даже гнойные воспаления на коже. Особенно в подростковом возрасте. Хорошие маски с ним. Сыворотку можно использовать для укрепления волос. Сыворотку подогреть, втереть в корни волос, и вы увидите потом, как волосики начнут новые расти. Буквально на глазах.

На производстве абсолютная стерильность. Здесь работает собственная лаборатория. Ежедневно проверяют поступающее молоко, готовую продукцию. Берут смывы с цехов. За всю историю ни одного нарекания от контролирующих ведомств. Этот факт говорит сам за себя.

Вероника ПЕТРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ: У нас очень жесткие требования. У нас на предприятии работает система «хасп». И поэтому все очень четко и жестко отслеживается. Каждый человек за этим следит и чувствует ответственность на своем рабочем месте.

Сами производят — сами продают. Ежедневно из цехов в магазины увозят десятки ящиков с продукцией. Есть фирменные в Иркутске и Ангарске. Приходится делать несколько рейсов в день. На полках магазинов продукт не залеживается.

Елена ЗАВОРИНА, ЖИТЕЛЬ г. АНГАРСКА: Когда маленький был, мы только им и спасались. От коликов нам сильно помогал. Для кишечника хорошо. Нам нравится. Все здорово. Ну и ходим сюда, он уже сам сюда ходит.

«Лактовит» первым в стране получил знак качества России. Одними из первых в Иркутской области стал обладателем знака «Продукты Приангарья». Этот бренд учредило региональное министерство сельского хозяйства. Его присваивает специальная комиссия. И, чтобы его получить, нужно на 100% соответствовать необходимым требованиям. Товарный знак говорит о первоклассном качестве продукции, изготовленной на территории области.

Кабинет Любови Зайцевой, словно зал славы. На стенах, в шкафах на полках многочисленные награды. Гран-при от Министра здравоохранения Швейцарии, дипломы из Лондона и Парижа. Многочисленные дипломы престижных российских конкурсов, медаль Мечникова за практический вклад в укрепление здоровья нации.