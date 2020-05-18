В Иркутской области завершается отопительный сезон

Последними батареи отключат сегодня в Саянске, Зиме и Братске. Нынешний сезон в регионе прошел в штатном режиме, без крупных аварий на теплосетях. Обращения жителей чаще всего возникали из-за холода в домах. Также в Иркутской энергосбытовой компании в связи с режимом самоизоляции решили продлить меры поддержки жителей региона. Ранее начисленные пени будут списаны после оплаты всей задолженности, которая образовалась на 1 мая. Оплачивать услуги рекомендуют дистанционно через личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт».

Андрей ХАРИТОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по РАБОТЕ с БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ИРКУТСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ:

У нас существенный скачок пользователей как мобильного приложения, так и личного кабинета. У нас из миллиона потребителей больше ста тысяч скачали мобильное приложение. Это можно сравнить с «Мосэнергосбытом», «Новосибирскэнергосбытом». Мы на их фоне смотримся очень и очень достойно.

Ольга ПОТАПОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Начисление оплаты может проводиться двумя способами: исходя из фактических показателей общедомовых приборов и по среднему потреблению за прошлый год. На данный момент в Иркутской области действуют в разных муниципальных образованиях разные способы начисления. Они сами их определяют.

Жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в «Иркутскэнергосбыте» готовы оказать поддержку: действует услуга по оформлению рассрочки. Ее, к слову, также можно оформить, не выходя из дома. Кроме того, после оплаты всей задолженности, сложившейся на 1 мая, будут списаны ранее начисленные пени. Что же касается платы за отопление, в некоторых городах Иркутской области, несмотря на завершение отопительного сезона, сумма будет по-прежнему значиться в квитанциях. Все зависит от способа оплаты в муниципалитете.