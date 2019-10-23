В Иркутской области выполняют указы президента по заработкам работников здравоохранения

Средняя зарплата врачей в Приангарье за первое полугодие 2019-го составила 77,5 тысяч рублей. У медсестер и медбратьев чуть больше 39 тысяч. А санитарки получают в среднем 38 тысяч. Об этом заявил глава регионального минздрава Олег Ярошенко. Он отметил: Иркутская область в полном объеме выполняет показатели в рамках майских указов по заработкам работников здравоохранения. Оценку регулярно проводят Росстат и федеральный Минздрав.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Что касается майских указов президента, это не о национальных проектах речь, а о тех шести указах, которые даны были в 2012 году, и их называют майскими. Мы были в первой тройке, которые выполнили эти указы еще в 2017 году. Выполнение есть. Это не мы сами себя записываем. Это делает Министерство экономического развития РФ. Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Иркутская область в структуре СФО из 10 субъектов последние несколько лет стабильно находится на втором месте по уровню средних зарплат врачей, а также средних медицинских работников. Никаких замечаний со стороны ни Росстата, ни Минздрава России по срыву выполнений майских указов президента в адрес минздрава, губернатора, правительства не поступало.

К слову, медицинские работники, которые участвовали в ликвидации последствий паводка, получат премии. Средства на это уже предусмотрели. Всего премируют 400 человек. Между тем сегодня Минздрав России приступает к разработке единой системы начисления заработной платы. По ней будут установлены единые базовые оклады.