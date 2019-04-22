В Иркутской области стартовали «Дни приема монеты»

Готовьте мелочь! В Иркутской области сегодня стартовали «Дни приема монеты». До 28 апреля банки ждут всех, у кого накопились металлические деньги. Именно на этой неделе обменять их на бумажные можно бесплатно. Хотя обычно за такую процедуру взимают комиссию. И еще один приятный бонус для участников акции: в обмен на обычную мелочь можно получить памятные монеты номиналом 25 рублей. Первая посвящена 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вторая — 25-летию принятия Конституции России. Такие акции проводят вынужденно: много мелочи оседает в копилках жителей региона. Только в прошлом году в Иркутской области в оборот выпустили монеты на общую сумму 154 миллиона. Из них вернулось чуть больше половины. Почти 90 тонн металлических денег осталось у населения.

Игорь КОРЖУК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ИРКУТСК СИБИРСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ: Чеканка монет — это дорогостоящий процесс, но он компенсируется длительным сроком службы металлических денег, поэтому мы стараемся просто их вернуть назад и организуем эту акцию. Единственная рекомендация: необходимо заранее отсортировать монеты по номиналам для ускорения процесса обмена.

В Иркутской области в «Днях приема монеты» участвуют 13 банков. Сбросить тяжесть можно в офисах финансовых организаций в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Братске, Тайшете. Это уже третья по счету подобная акция. В первый раз, например, мелочь обменивали на памятные монеты, посвященные чемпионату мира по футболу, который прошел в России. За две предыдущие акции жители Иркутской области принесли в банки более 10 тонн мелочи.

Список кредитных организаций (филиалов, ВСП) принимающих участие в акции

«Дни приема монеты»

Байкальский банк ПАО Сбербанк

Доп. офис № 8586/0110 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 5/1

Доп. офис № 8586/0111 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215в

Доп. офис № 8586/0121 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Доп. офис № 8586/0123 г. Иркутск, ул. Баррикад, 137

Доп. офис № 8586/089 г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 4

Доп. офис № 8586/0136 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1

Доп. офис № 8586/016 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105-а

Доп. офис № 8586/0380 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78

Доп. офис № 8586/079 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 90/1

Доп. офис № 8586/087 г. Иркутск, проезд Ербанова, д. 6

Доп. офис № 8586/092 г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 19

Доп. офис № 8586/095 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 136/2

Доп. офис № 8586/0199 г. Ангарск, 94 квартал, 8 помещение 4

Доп. офис № 8586/0202 г. Ангарск, микрорайон 18, д. 19 помещение 226

Доп. офис № 8586/0204 г. Ангарск, квартал Б, 2

ООО «Крона-Банк»

ООО «Крона-Банк» г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29

КБ «Байкалкредобанк» (ПАО)

КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) г. Иркутск, ул. Ленина, д. 18

Доп. офис КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) «Усолье-Сибирское» г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 65а

АО «БайкалИнвестБанк»

Головной офис АО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5

Доп. офис в городе Ангарске г. Ангарск, 7а микрорайон, д. 6

Доп. офис в городе Шелехове г. Шелехов, квартал 7, д. 1

«Братский АНКБ» АО

Доп. офис № 1 г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 3

Доп. офис № 2 г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Наймушина, д. 20, помещение 1001

Доп. офис № 3 г. Усть-Илимск, проспект Мира, д. 38, н.п. 3

Доп. офис № 4 г. Иркутск, ул. Марата, д. 56

«Братский АНКБ» ПАО г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43, № 1

АО «ИТ Банк»

Ангарский филиал АО «ИТ Банк» г. Ангарск, микрорайон 29, д. 15а, помещение 2

АО «Россельхозбанк»

Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 21

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Дополнительный офис ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Иркутске г. Иркутск, ул. И. Уткина, 24

АО КБ «Солидарность»

Филиал «Иркутский» АО КБ «Солидарность» г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 БЦ «Собрание»

Доп. офис «Ангара» Филиала «Иркутский» г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д 14/1 БЦ «Московские ворота»

Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»

Опер. офис «Иркутский» в г. Иркутск г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38

Сибирский филиал АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Опер. офис в г. Иркутск г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 200

ПАО КБ «Восточный»

Опер. офис № 5900 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 12

Опер. офис № 5911 г. Иркутск, ул. Байкальская, 284

ФПАО «Дальневосточный банк» «Иркутский»

ФПАО «Дальневосточный банк» «Иркутский» г. Иркутск, ул. Советская, д.58

Дополнительный офис 1302 в г. Ангарск г. Ангарск, территория Ангарской нефтехимической компании, объект 410

Дополнительный офис 1305 в г. Ангарск г. Ангарск, 58 квартал, д.14