В Иркутской области создадут Совет молодых ученых

Антивирусный шлюз, создание технопарка, инновационные разработки для ликвидации последствий ЧС — эти и другие идеи озвучили молодые специалисты сегодня на встрече с главой региона. Игорь Кобзев подписал указ о создании в Иркутской области Совета молодых ученых. Стратегию социально-экономического развития Приангарья будут формировать с учетом новых и актуальных идей молодых специалистов. Так, например, на заседании прозвучало предложение создать технопарк, а также опытный полигон по отработке методики разведки, добычи и переработки техногенного золота. Обсудили также проект по использованию полимеров при строительстве гидрозащитных сооружений в Тулуне.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Совет должен стать рабочим инструментом для продвижения свежих актуальных идей, изучения опыта других стран и других субъектов по всем направлениям нашей совместной работы. Уверен, что вы все здесь люди с активной гражданской позицией, и ваши идеи мы будем, конечно, использовать в своей работе.

Следующее заседание совета проведут через месяц. Тогда утвердят план работы молодых ученых на вторую половину 2020 года.