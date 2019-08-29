В Иркутской области сотрудники ГИМС завершают рейд в рамках месячника по безопасности

Нарушителям на воде не место. Сотрудники ГИМС завершают рейд в рамках месячника по безопасности. Проверяют документы у капитанов маломерных судов. Ежедневно в Байкало-Ангарском бассейне работают две группы инспекторов. Сколько нарушителей выявили за навигационный сезон и какие замечания самые распространенные, расскажем в следующем материале.

В судовом билете у капитанов маломерных судов должна быть отметка о пригодности плавсредства к выходу на воду. Техническое освидетельствование — один из самых важных документов. Кроме того, на руках должно быть действующее водительское удостоверение. А все присутствующие на корабле — в спасательных жилетах. Это главные меры безопасности.

В день сотрудники ГИМС проверяют от 10 до 40 судов в Байкало-Ангарском бассейне. Выходят на патрулирование от Чертугеевского залива и доходят до Бурдугуза. Такая поездка занимает более 8 часов в день. Рейды ежедневные, поэтому скрыться от инспекторов нарушителям практически невозможно.

По словам специалистов, недобросовестных капитанов становится меньше. В этом году ужесточили статью за нарушения. Стоимость штрафов увеличили в 10 раз. И если раньше за просроченное удостоверение приходилось платить до 1,5 тысяч рублей, то сейчас эта сумма доходит до 15 тысяч рублей. Поэтому нарушителям нужно понимать: выход на открытую воду без всех разрешительных документов значительно ударит по карману.

Василий ВЛАСЕНКО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР по МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ИРКУТСКОЙ ГРУППЫ ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ №1 ГИМС: У нас усиление контроля на воде. Каждый день выходит по 2 группы. Таких тяжких нарушений в этом году не происходит, нынче аварий вообще нет. У нас в этом году спокойнее, потому что также в месячнике и не только мы проводим лекции по безопасности.

С начала навигационного периода инспекторы ГИМС выявили более 140 нарушителей на воде. По статистике, чаще всего у судов не пройден технический осмотр.