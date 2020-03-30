В Иркутской области проводят профилактические отжиги сухой травы

В Иркутской области проводят профилактические отжиги сухой травы

30.03.20

На площади более 200 гектаров в Иркутской области за прошедшие выходные провели профилактические отжиги сухой травы. В Слюдянском, Зиминском и Усольском районах. Всего по области сотрудники МЧС подготовили к пожароопасному периоду более 700 гектаров. Также осмотрели проблемные территории, которые граничат с населенными пунктами. Взяты на жесткий контроль опасные места, где сошел снег и есть острая необходимость проведения профилактических отжигов сухой растительности, чтобы в дальнейшем избежать крупных природных пожаров и их перехода на жилой сектор и дачные участки.

Андрей ШУТОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Проводятся только в дневное время и безветренную погоду. Если мы получаем звонки на телефон доверия, если в ночное или вечернее время кто-то жжет траву, — это не профилактические отжиги. По этим лицам проводим проверки. За эти выходные возбуждено 17 административных дел по палу сухой растительности на территории Иркутской области.

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