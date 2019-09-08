В Иркутской области прошло 68 кампаний на территории 55 муниципальных образований

Сегодня в России единый день голосования. Избирательные участки в Иркутской области только что закрылись. В регионе прошло 68 кампаний на территории 55 муниципальных образований. Жители выбирали 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, депутатов 16 районных и 5 городских дум. В списки избирателей включены более миллиона человек, это 68% жителей области. В Иркутске избиратели определяли городских парламентариев в 35 муниципальных округах. Конкуренция достаточно высокая. На одно депутатское место здесь в среднем претендуют 7 человек. И вот сейчас с одного из избирательных участков на связь выходит наш корреспондент Яна Романова. Она готова рассказать, как на уже закрытом участке происходит процесс подсчета голосов.