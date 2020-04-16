Узнавать новое в режиме самоизоляции поможет Instagram. В Иркутской области проходят онлайн мастер-классы для школьников. На них рассказывают о дополнительном образовании и перспективных профессиях. Организовывает онлайн-семинары молодежный кадровый центр — подведомственное учреждение министерства по молодежной политике. Сегодня школьники познакомились с компанией, которая занимается цифровой медициной. С помощью 3D-принтера создают элайнеры, индивидуальные для каждого пациента. Этот метод коррекции зубов — будущее стоматологии. Чтобы работать в этой профессии, нужны не только навыки программирования, но и знания медицины. Такие специалисты обязательно будут востребованы. Даты новых онлайн-семинаров можно узнать в instagram-аккаунте молодежного кадрового центра.

Михаил ХАЛГАЕВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Я все эти вещи провожу на волонтерской основе, добровольной. С разными школами, с департаментом образования, с институтом повышения квалификации дружу. В Иркутске нет людей, которые могут заниматься 3D-моделированием на профессиональном уровне и в то же время обладают навыками в области медицины. Для того чтобы появились вот эти кадры, которые умеют печатать, моделировать, нужно их самому создавать.