В Иркутской области прогнозируют ухудшение погоды и высокую пожароопасность

Грозы с градом и усиление ветра до 16 метров в секунду прогнозируют метеорологи в ближайшие сутки в Иркутской области. Кроме того, с 6 по 8 июня в 10 районах Приангарья ожидается высокая пожароопасность. Выход в лес запрещен в Бодайбинском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском и Аларском районах. Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает соблюдать меры личной безопасности. В случае происшествий незамедлительно звонить по номеру 101.