В Иркутской области начали закрывать ледовые переправы

В Иркутской области начали закрывать ледовые переправы

20.03.20

МЧС предупреждает: нельзя выезжать на лед в районе села Шаманка в Шелеховском районе. Также теперь опасна технологическая переправа «Балаганск — Карьер» в Братском районе. На реке Ие запретили ездить у села Октябрьск-2 и поселка Аршан. Также закрыли переправу «Старый Акульшет — Коновалово» в Тайшетском районе и ледовую дорогу «Усть-Кут — садоводство «Ветеран» — поселок Турука на Лене. Кроме того, начиная с этого дня, прекращает работать переправа на остров Ольхон. Сейчас в Прибайкалье продолжают действовать 49 ледовых путей.

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