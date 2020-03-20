В Иркутской области начали закрывать ледовые переправы

МЧС предупреждает: нельзя выезжать на лед в районе села Шаманка в Шелеховском районе. Также теперь опасна технологическая переправа «Балаганск — Карьер» в Братском районе. На реке Ие запретили ездить у села Октябрьск-2 и поселка Аршан. Также закрыли переправу «Старый Акульшет — Коновалово» в Тайшетском районе и ледовую дорогу «Усть-Кут — садоводство «Ветеран» — поселок Турука на Лене. Кроме того, начиная с этого дня, прекращает работать переправа на остров Ольхон. Сейчас в Прибайкалье продолжают действовать 49 ледовых путей.