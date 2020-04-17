В Иркутской области могут продлить запрет на охоту на пернатую дичь

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, а также ввиду предупреждения возникновения лесных пожаров рассматривают перенос весенней охоты на более поздние сроки. Так, проектом указа главы региона Игоря Кобзева предлагается ввести запрет на любительскую, спортивную и промысловую охоту на период с 20 апреля до 31 мая 2020 года. Сейчас документ на подписании. Сегодня вечером на заседании оперативного штаба примут окончательное решение.