В Иркутской области могут продлить запрет на охоту на пернатую дичь

В Иркутской области могут продлить запрет на охоту на пернатую дичь

17.04.20

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, а также ввиду предупреждения возникновения лесных пожаров рассматривают перенос весенней охоты на более поздние сроки. Так, проектом указа главы региона Игоря Кобзева предлагается ввести запрет на любительскую, спортивную и промысловую охоту на период с 20 апреля до 31 мая 2020 года. Сейчас документ на подписании. Сегодня вечером на заседании оперативного штаба примут окончательное решение.

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