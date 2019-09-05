В Иркутской области досрочно проголосовали уже 5000 избирателей

В Иркутской области досрочно проголосовали уже 5000 избирателей05.09.19
Пять тысяч избирателей в Иркутской области уже проголосовали. Досрочно. Это, в том числе, жители отдаленных, труднодоступных территорий. Цифра составляет 0,4% от общего числа избирателей. Их в регионе 1 миллион 200 тысяч человек. Чтобы проголосовать досрочно, необходима уважительная причина. Например, командировка или срочный отъезд в другой город. Но подтверждающие документы не нужны, достаточно устного пояснения.
Алена ШАМИНА, СЕКРЕТАРЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:
Избиратель заходит в кабинку, в кабинке он ставит нужную ему отметку напротив нужного ему кандидата. Сворачивает бюллетень в четыре раза, выходит к нам, и мы при избирателе уже бюллетень вкладываем в конверт. Мы его упаковываем также при избирателе, ставим две подписи, печать.
Екатерина ТАРБАЕВА, НАБЛЮДАТЕЛЬ:
Голосование проходит спокойно. Сегодня за день пришли около одиннадцати человек. У человек пяти была неуважительная причина, члены избирательной комиссии меня выслушали и не стали принимать у них документы.
Проголосовать досрочно можно в любой день до непосредственного наступления дня единого голосования. Избирательные участки работают с 16.00 до 20.00.
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