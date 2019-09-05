В Иркутской области досрочно проголосовали уже 5000 избирателей

Пять тысяч избирателей в Иркутской области уже проголосовали. Досрочно. Это, в том числе, жители отдаленных, труднодоступных территорий. Цифра составляет 0,4% от общего числа избирателей. Их в регионе 1 миллион 200 тысяч человек. Чтобы проголосовать досрочно, необходима уважительная причина. Например, командировка или срочный отъезд в другой город. Но подтверждающие документы не нужны, достаточно устного пояснения.

Алена ШАМИНА, СЕКРЕТАРЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: Избиратель заходит в кабинку, в кабинке он ставит нужную ему отметку напротив нужного ему кандидата. Сворачивает бюллетень в четыре раза, выходит к нам, и мы при избирателе уже бюллетень вкладываем в конверт. Мы его упаковываем также при избирателе, ставим две подписи, печать. Екатерина ТАРБАЕВА, НАБЛЮДАТЕЛЬ: Голосование проходит спокойно. Сегодня за день пришли около одиннадцати человек. У человек пяти была неуважительная причина, члены избирательной комиссии меня выслушали и не стали принимать у них документы.

Проголосовать досрочно можно в любой день до непосредственного наступления дня единого голосования. Избирательные участки работают с 16.00 до 20.00.