В Иркутской области 10 мая ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду

Погода не способствует сокращению площадей возгорания. В Иркутской области 10 мая ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Однако осадки в виде дождя и мокрого снега могут стабилизировать ситуацию. Тем временем спасатели напоминают: использование любого открытого огня под запретом. При усилении ветра даже незначительное возгорание может обернуться крупным пожаром. В 11 районах Иркутской области действует чрезвычайный класс пожарной опасности, еще в четырех – высокий. Так, в Иркутском, Ольхонском, Осинском, Шелеховском, Ангарском, Казачинско-Ленском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Эхирит-Булагатском и Баяндаевском районах действует запрет на посещение лесов.