В Иркутской, Ангарской и Братской агломерациях ведут масштабный ремонт дорог

Большое внимание дорогам. В этом году ремонт автотрасс по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе производится сразу в трех агломерациях: Иркутской, Ангарской и Братской. Это тысячи километров пути и миллионы бюджетных денег. Какой объем работы уже удалось выполнить и что надо завершить к концу сезона?

Почти 20 километров автомагистралей отремонтируют в этом году в Ангарске. Трассы приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». В перечень вошли 8 участков. Такого объема денег на реконструкцию дорожного полотна в городе нефтехимиков не было, пожалуй, с самого основания города. Причем, что именно нужно восстанавливать, выбирали сами жители. На замечания подрядчики решили реагировать оперативно. Создали специальную группу в социальных сетях, где все вопросы стараются решать в короткий срок.

В столице региона в рамках нацпроекта в этом году ремонтируют 31 объект. Большая часть из них уже почти в стопроцентной готовности — с покрытием верхнего слоя. Где-то еще укладывают асфальтобетон и бортовой камень, но к концу сентября все планируют завершить. Главное, отмечает спикер Законодательного собрания Сергей Сокол, учитывать пожелания людей.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Как депутаты будем максимально содействовать софинансированию там, где это нужно, и осуществлять парламентский контроль. В том числе, и над тем, чтобы все делалось по желанию тех, кто живет в этих городах, поселках, районах, все чтобы делалось для людей.

Сейчас, по оценке Минтранса России, в области около 40% дорог признаны неудовлетворительными. Поэтому темпы работ снижать нельзя. Но внимание нужно обращать не только на сам ремонт, но и на содержание после.

Сергей ТЕН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: На самом деле старые трещины, которые у нас существуют, заливать их уже бесполезно. К старому кафтану пришивать золотые пуговицы бессмысленно абсолютно. Но особое внимание нужно обратить на те участки покрытия, которые только отремонтированы, в течение первого времени эксплуатации, два-три года. Не давать возможности, чтобы эти трещины расползались.

В текущем году на нацпроект выделили более 8 миллиардов рублей. Это федеральные и областные бюджеты, а также софинансирование из местной казны. Работы ведут на 91 объекте.