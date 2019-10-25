В городе Зиме и поселке Чунском построили новые физкультурно-оздоровительные комплексы

Каждый второй житель России к 2024 году должен регулярно заниматься спортом — такую задачу поставил президент. В городе Зиме и поселке Чунском Иркутской области выполнить ее теперь гораздо легче. Там построили новые физкультурно-оздоровительные комплексы. О развитии инфраструктуры, подготовке спортсменов и больших соревнованиях в интервью нашей программе рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

2019-й — первый год реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», части нацпроекта «Демография». Мысль простая: чем больше людей занимается спортом, тем здоровее общество. Иркутская область активно участвует во всех мероприятиях проекта, получает федеральное софинансирование на новые спортобъекты.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это два мини-стадиона межшкольных в Киренске и Братске, оборудование для которых было поставлено с итальянским покрытием для беговых дорожек и искусственным покрытием травяным для кортов. Это программа развития хоккея, и мы приобретаем пять ледозаливочных машин.

За счет федерального бюджета в этом году закупили 13 городков ГТО. На стадионе «Авиатор» в Иркутске футбольное поле с дорожками сделали по новой технологии: под травой пластиковая подложка, поле получается идеально ровным. Поддерживают областные спортшколы и школы олимпийского резерва — на общую сумму более ста миллионов рублей. А в поселке Чунском полностью готов к открытию новый спорткомплекс. Большой основной зал — радость и для футболистов, и для баскетболистов, а на втором этаже тренажерный зал. Проект типовой, на антресолях можно разместить борцовские ковры или даже зал для фитнеса.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Когда мы строим объекты по нашей программе, эти объекты не относятся к объектам образования, и они позволяют в большей степени свободно использовать спортивные залы, стадионы для взрослого населения, молодежи, в первую очередь. Это очень востребовано сегодня, и здесь будет сочетание как спортивной подготовки, так и массовой физической культуры и спорта, доступности для населения спортивных объектов.

Большой спорткомплекс откроют на следующей неделе и в Зиме. Всего в области в этом году строят 15 спортивных объектов, еще 12 ремонтируют. Одна из самых больших строек — ледовый дворец. Соглашение о федеральном софинансировании заключили буквально месяц назад. Средства очень нужны, чтобы успеть закончить стройку к чемпионату мира по хоккею с мячом. С 1 по 5 марта на открытом льду пройдут матчи в группе Б, а с 1 по 8 апреля в новом дворце должны сыграть 8 команд группы А. Область вообще активно принимает обязательства по проведению всероссийских и международных соревнований. В 2019-м в Иркутске прошли 5 чемпионатов и первенств России. Но самым значимым в мировом спорте, пожалуй, стало ралли «Шелковый путь». Хотя мероприятие и оказалось на грани срыва из-за природных катаклизмов.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Многие увидели, кстати, участники то, что происходило в Тулуне, потому что федеральная трасса проходила через город Тулун, и практически все участники ралли оказали материальную поддержку пострадавшим от наводнения. Это тоже важно, что они смогли оказать и привлечь внимание к этой проблеме, в том числе мирового сообщества.

Кстати, в Тулуне сейчас ремонтируют бассейн и ФОК, которые пострадали от наводнения, запланировали построить стадион и легкоатлетический манеж. А в Нижнеудинске реконструируют центральный стадион, там также построят легкоатлетический манеж.