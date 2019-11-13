В два раза снизят транспортный налог для жителей Иркутской области с 2020 года

Пониженная ставка коснется автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Внести изменения в региональный закон предложил губернатор региона. В первом чтении инициативу одобрили, 20 ноября на сессии Законодательного собрания повторное рассмотрение. В законопроекте с нового года также пропишут введение нулевой ставки для электромобилей и льготы для автомобилей, которые ездят на компримированном природном газе. Впервые инициатива о понижении транспортного налога прозвучала в послании губернатора в 2018 году.