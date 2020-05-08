В дачных электричках Иркутской области увеличено число вагонов

В период пандемии коронавируса это сделано для безопасности пассажиров и соблюдения социальной дистанции. На сегодня в пригородном железнодорожном сообщении региона задействовано 108 поездов. С февраля в них усилен дезинфекционный режим. Все контактные поверхности: поручни, ручки, сидения, наличники окон — обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами. А стены вагонов ежедневно обеззараживают и моют до высоты не менее полутора метров. В пассажирских вагонах проводники обрабатывают вагон четыре раза в сутки. На вокзалах и в залах ожидания людей информируют о необходимости соблюдать меры профилактики.

Тимур КУЛИЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «БАЙКАЛЬСКАЯ ППК»: Гражданам необходимо по возможности воздержаться от поездок общественным транспортом и посещения мест массового пребывания людей. Если поездка необходима, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Если уехали на дачу, оставайтесь по возможности там до конца майских праздников.