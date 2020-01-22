В Боханском районе полицейские спасли беременную женщину

Спасли беременную женщину. В Приангарье участковые уполномоченные лейтенанты Сергей Подругин и Дмитрий Урбанов около полуночи возвращались с вызова по пустой проселочной дороге. В Боханском районе они заметили застрявший в кювете отечественный ВАЗ. Оказалось, что в салоне находится беременная женщина и вот-вот может родить. Мужчина вез родственницу в роддом, не справился с управлением, съехал на обочину и застрял в снегу. Все это случилось в низине, где в радиусе нескольких километров нет сотовой связи и вызвать помощь люди никак не могли. Лейтенант Подругин с ближайшей возвышенности смог дозвониться до скорой. Транспортировать женщину самостоятельно было крайне небезопасно. Экипаж остался с ней до приезда скорой, помогая оставаться в сознании. Когда женщину доставили в перинатальное отделение, она почти сразу родила дочь. Полицейские навестили ее в больнице. Мама и новорожденная здоровы и уже выписались из медучреждения.