Первый важный турнир. В Ангарском районе завершилась третья спартакиада дворовых команд Иркутской области. Участники соревновались в мужском и женском волейболе, стритболе и мини-футболе. Кто стал лучшим среди молодых спортсменов, расскажем в следующем материале.

Для этих ребят спорт не профессия, а любимое увлечение. После уроков в школе каждый из них идет в спортзал играть в волейбол. У многих это первое значимое соревнование – спартакиада дворовых команд Иркутской области. Финал — Заларинский район против Иркутского. Подвести нельзя, ведь участники представляют родной край. Хоть уровень спортсменов любительский, но азарта и самоотдачи не меньше, чем у профессионалов.

На третьей спартакиаде дворовых команд Иркутской области спортсмены соревнуются в волейболе, мужском и женском, стритболе и мини-футболе — наиболее популярных играх среди молодежи. Многие участники оттачивали навыки сами, без тренеров. И спартакиада — шанс показать свое мастерство.

Алексей КОВРИГА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Эти соревнования проводятся для выявления именно сельских детей, сельской молодежи. Потом кто-то из этих детей появится и в профессионалах. Особенно в студенческом возрасте, когда они придут уже со школы. Воспитываем любовь именно к занятию спортом. Не именно к профессиональному, а именно к занятиям, к дворовому спорту.

В этом году в соревнованиях участвовали 638 человек из 25 муниципалитетов. По результатам финальных игр лучшей в общекомандном зачете стала команда Эхирит-Булагатского района. Она же завоевала первое место в мини-футболе. У спортсменов Слюдянского района первое место в стритболе. Чемпион по волейболу среди девушек — команда Куйтунского района. А в мужском волейболе первое место у спортсменов Заларинского района.

Спортсменов ждут на спартакиаде дворовых команд Иркутской области в следующем году. Подать заявку на участие может любая команда от муниципального образования, возраст игроков от 14 до 16 лет.