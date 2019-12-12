В 6 муниципальных районах Приангарья, которые пострадали от паводка, работают мобильные группы

В 6 муниципальных районах Приангарья, которые пострадали от паводка, работают мобильные группы

12.12.19

Мобильные группы созданы по поручению губернатора Сергея Левченко. В состав групп входят представители министерства строительства и дорожного хозяйства области, социального развития, сельского хозяйства, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта. Они проводят разъяснительную работу среди жителей. Мобильные группы посетили уже 50 населенных пунктов в Куйтунском, Зиминском, Тулунском, Нижнеудинском, Чунском и Тайшетском районах.

 

Алексей БОРЦОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Конечно, народ требуется успокоить. Дать разъяснение и помочь решить проблему в их сложившейся ситуации. Это уже отдельные случаи: где-то есть потеряшки, кто-то сам с документами — неполный комплект или с ошибками документы. Вот такие ситуации. Основная масса уже прошла, там все более-менее нормально.

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