В 10 раз могут увеличить штрафы виновным в лесных пожарах

С такой инициативой выступил сегодня глава региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так как изменения коснутся действующих статей административного кодекса, то корректировки рассмотрят региональные парламентарии, а затем уже выйдут с законодательной инициативой на федеральный уровень.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодняшняя инициатива главы региона абсолютно верная и своевременная. Посмотрите, что происходит у наших соседей по СФО. Горят леса, страдают населенные пункты. Миллиардные убытки. Сомнения о повышении штрафов дальше неуместны.