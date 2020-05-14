В 10 раз могут увеличить штрафы виновным в лесных пожарах

В 10 раз могут увеличить штрафы виновным в лесных пожарах

14.05.20

С такой инициативой выступил сегодня глава региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так как изменения коснутся действующих статей административного кодекса, то корректировки рассмотрят региональные парламентарии, а затем уже выйдут с законодательной инициативой на федеральный уровень.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Сегодняшняя инициатива главы региона абсолютно верная и своевременная. Посмотрите, что происходит у наших соседей по СФО. Горят леса, страдают населенные пункты. Миллиардные убытки. Сомнения о повышении штрафов дальше неуместны.

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