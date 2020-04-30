Ужесточение ограничений самоизоляции на майские праздники вводят в регионе

Ужесточение ограничений самоизоляции на майские праздники вводят в регионе

30.04.20

Соответствующий указ подписал врио губернатора Игорь Кобзев. Главы муниципальных образований и медработники высказались за усиление мер. Руководитель региона призвал граждан отнестись с пониманием и проявить самодисциплину.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

У нас пошел очень резкий рост, и тут каждый должен для себя выбрать: мы дальше будем продолжать карантинные мероприятия, до сентября месяца и после этого находиться на лечении, или все-таки до конца определимся со сроками карантинных мероприятий в Иркутской области и сделаем для себя соответствующие должные выводы.

Кроме того, на оперативном штабе обсудили открытие торговых центров, предприятий малого и среднего бизнеса. Игорь Кобзев отметил, что не рекомендовано при росте заболеваемости возобновлять работу МСП. Но если муниципалитеты готовы взять на себя ответственность и контролировать санитарные требования, можно делать послабления.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Если муниципалитеты берут на себя контроль за малым бизнесом с точки зрения создания условий санитарной безопасности на их рабочих местах, согласен. Но это должен быть тотальный контроль. Закрепите за каждым открывшимся по подразделению должностное лицо.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.