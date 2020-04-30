Ужесточение ограничений самоизоляции на майские праздники вводят в регионе

Соответствующий указ подписал врио губернатора Игорь Кобзев. Главы муниципальных образований и медработники высказались за усиление мер. Руководитель региона призвал граждан отнестись с пониманием и проявить самодисциплину.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас пошел очень резкий рост, и тут каждый должен для себя выбрать: мы дальше будем продолжать карантинные мероприятия, до сентября месяца и после этого находиться на лечении, или все-таки до конца определимся со сроками карантинных мероприятий в Иркутской области и сделаем для себя соответствующие должные выводы.

Кроме того, на оперативном штабе обсудили открытие торговых центров, предприятий малого и среднего бизнеса. Игорь Кобзев отметил, что не рекомендовано при росте заболеваемости возобновлять работу МСП. Но если муниципалитеты готовы взять на себя ответственность и контролировать санитарные требования, можно делать послабления.