Ужесточение ограничений самоизоляции на майские праздники вводят в регионе

Ужесточение ограничений самоизоляции на майские праздники вводят в регионе30.04.20
Соответствующий указ подписал врио губернатора Игорь Кобзев. Главы муниципальных образований и медработники высказались за усиление мер. Руководитель региона призвал граждан отнестись с пониманием и проявить самодисциплину.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
У нас пошел очень резкий рост, и тут каждый должен для себя выбрать: мы дальше будем продолжать карантинные мероприятия, до сентября месяца и после этого находиться на лечении, или все-таки до конца определимся со сроками карантинных мероприятий в Иркутской области и сделаем для себя соответствующие должные выводы.
Кроме того, на оперативном штабе обсудили открытие торговых центров, предприятий малого и среднего бизнеса. Игорь Кобзев отметил, что не рекомендовано при росте заболеваемости возобновлять работу МСП. Но если муниципалитеты готовы взять на себя ответственность и контролировать санитарные требования, можно делать послабления.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Если муниципалитеты берут на себя контроль за малым бизнесом с точки зрения создания условий санитарной безопасности на их рабочих местах, согласен. Но это должен быть тотальный контроль. Закрепите за каждым открывшимся по подразделению должностное лицо.
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