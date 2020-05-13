Уже завтра жителям Иркутской области разрешат заниматься физкультурной на улице

Дождались! Заниматься физкультурной можно. Но только на улице и соблюдая дистанцию. Тем временем некоторые иркутские спортсмены уже постепенно возвращаются к тренировкам на свежем воздухе.

Иван Згерский — хоть и будущий актер, он студент выпускного курса Иркутского театрального училища, но спортом занимается с детства. Увлечения акробатикой и ежедневные тренировки на турниках помогают ему и на сцене. В свободное время, а его у студентов театрального немного, Иван занимался спортом на острове Юность. Правда, два последних месяца тренажеры пришлось изобрести самому в домашних условиях.

Иван ЗГЕРСКИЙ, СТУДЕНТ ИРКУТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА:

Дома я ежедневно продолжал занятия и, конечно же, с нетерпением жду окончания карантина, когда я более эффективно смогу начать заниматься теми упражнениями, которыми я каждый день занимаюсь. Дома нет таких возможностей тренироваться так, как на острове Юность, например. Здесь лучше проходят занятия.

Полноценный бег невозможен вне улиц. Так считает иркутский тренер по легкой атлетике Дмитрий Юшин. Специалист говорит: самоизоляция не пошла на пользу его подопечным. Многие соревнования, к которым спортсмены выходили на пик формы, в этом году уже не состоятся. И все-таки, чем раньше атлеты вернуться на тренировочные площадки, тем лучше они будут готовы к следующим состязаниям.

Дмитрий ЮШИН, ТРЕНЕР по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:

Естественно, во всем важен постепенный подход. Начнем с медленного бега, спокойных тренировок и будем продолжать начатое в период карантина. Это силовые тренировки и работа над суставами и мышцами.

Владимир Бутырин в профессиональных кругах известен как БИ-Бой «Юнага». По его словам, представить брейк-данс вне парков и скверов трудно. Ведь этот танец зародился на улицах. Спорт постепенно развивается, а в 2024-м войдет и в программу Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Поедут ли туда иркутские спортсмены, неизвестно, но в этом году из-за коронавируса они пропустили уже не одно крупное соревнование, включая чемпионат мира в Португалии. И все же, изучая новые элементы хореографии в зале, танцоры мечтают вернуться на улицу.

Владимир БУТЫРИН, ТРЕНЕР по БРЕЙК-ДАНСУ:

В летне-весенний период батлы проходят на улице, в частности здесь, на острове Юность. На данный момент снятие режима было бы полезно, потому что многим танцорам хочется выбраться из залов и показать то, чему они научились за время нахождения на самоизоляции.

Занятия физкультурой и спортом на улице официально разрешат с 14 мая. Но любителям здорового образа жизни все же придется соблюдать правила безопасности. Совместные тренировки разрешат проводить не более, чем двум спортсменам. По-прежнему нельзя посещать и места массового скопления людей. В том числе, и детские площадки. Сохранится и требование соблюдать дистанцию в пять метров.



