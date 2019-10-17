Усть-Орда: предприниматель Лев Асалханов построил преуспевающую ферму

Он пришел в чистое поле и построил преуспевающую ферму. Предприниматель Лев Асалханов человек в округе, да и за его пределами известный. Родился здесь, а успешным бизнесменом стал в Улан-Удэ. Но затем решил вернуться в родные края.

Сейчас на стоянке крестьянского хозяйства Асалханова всего один комбайн — кормоуборочный. Остальная техника в полях. А собранную продукцию — зерно — свозят сюда, в специальные элеваторы. Одновременно здесь может храниться до 9 тысяч тонн пшеницы. Она после просушки уйдет на крупнейший в регионе хлебобулочный комбинат. Хотя еще 5 лет назад здесь не было ничего.

Виктор МАСЛЮКОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРЕДПРИЯТИЯ КФХ «АСАЛХАНОВА»: Здесь было чистое поле, как вон там, за оградой. Не было абсолютно ничего. Ни линии ЛЭП, ни вот этих сооружений. Не было хранилища. Все создано на чистом поле. Перспектив и желаний очень много. Заасфальтировать и забетонировать весь двор, например.

Хвастаться успехами фермер Лев Асалханов не любит. Еле-еле уговорили. А вот гостей принять — так это с удовольствием. В этот раз главу округа Анатолия Прокопьева. Фермер на месте рассказывает и показывает планы развития животноводческого направления своего хозяйства. Сейчас здесь 900 голов крупного рогатого скота плюс лошади, поросята. Живут в обычных фермах. Но Асалханову это не нравится.

Лев АСАЛХАНОВ, ВЛАДЕЛЕЦ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Мы мучаем себя. Людей, скот. Ездил нынче вот, посмотрел, на Алтае был. Я посмотрел, как коровы там живут. Я думаю, что там можно туристов принимать. Нет запаха, ничего. Вентиляция там отличная. И вот решил вот так сделать.

Для этого вложил собственные средства. Много. Поэтому главное сейчас — успеть до холодов сделать. В планах постройка четырех таких современных ферм на 250 голов каждая. Высота здания — 15 метров. Свет, отопление, все удобства. У каждой буренки будет примерно по 10 метров «жилой» площади. Если все пойдет как задумано, то в мае фермы должны открыться. Тем временем предприятие Асалханова, как и другие фермеры, заканчивают уборочную кампанию. В закрома малой Родины — Усть-Ордынского округа — уже собрали более 180 тысяч тонн зерновых.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Сегодня идет перегруппировка сил. Договариваются руководители хозяйств между собой, чтобы те, кто завершил уборочные работы, могли помогать тем, кто это еще не сделал. По большому счету сейчас все переходят на ночной режим уборки. Так как ночью подмораживает, то и убирать легче.

Уборочная еще только подходит к концу, а фермер Асалханов параллельно достраивает гостиничный комплекс. Здесь будет большой спортзал и столовая. Впрочем, как говорил один известный персонаж, это уже совсем другая история.