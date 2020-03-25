Усовершенствовать закон Иркутской области об организации и проведении капремонта многоквартирных домов

Такую инициативу рассмотрели сегодня на депутатских слушаниях. Как предложил депутат Александр Сафровнов, необходимо законодательно закрепить участие управляющих компаний и органов местного самоуправления в формировании перечня работ. Уже были ситуации, когда на острые проблемы при ремонте дома внимание не обращали, уделяя его более мелким задачам, которые можно отложить. Именно так случилось при капремонте дома в переулке Пионерском. Жильцы настаивали на ремонте фасада, который в итоге не выполнили. Чтобы решить эти проблемы, нужно ввести паспортизацию объектов, где необходимо прописывать условия контракта, цвета и материалы.

Александр САФРОНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Возникает дополнительная возможность контроля тех работ, которые будут проводиться на домах. То, что будет обязательно согласовываться и с жителями, и с управляющими организациями. И мы исключаем возможность того, что будут выполняться те виды работ или объемы будут не соответствовать тому, что действительно хотят жители. Если жители хотят крышу — значит, будет крыша.