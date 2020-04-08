Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области дистанционно. Как сообщают в региональном министерстве труда, уровень безработицы в Иркутской области составляет чуть более 1%, что ниже показателей прошлого года. Массовых увольнений и сокращений на сегодня не зарегистрировано. Также сейчас центры занятости населения производят беззаявительный перерасчет максимального размера пособия по безработице гражданам.

Наталья ВОРОНЦОВА, И.О. МИНИСТРА ТРУДА и ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 30 марта 2020 года приняты изменения в часть размера по безработице. В Иркутской области на юге максимум — 14500 рублей, на севере — 15700 рублей. Граждане, которые работали не менее полугода, такой у них трудовой стаж, и получали зарплату не менее 24000 рублей, имеют право получать такое пособие.