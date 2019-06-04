Ураза Байрам, или праздник разговения празднуют мусульмане Иркутской области

Ураза Байрам, или праздник разговения празднуют мусульмане Иркутской области04.06.19
Это одно из главнейших событий в исламском мире. Торжества начинаются сразу после заката в последний день месяца Рамадан. Весь месяц мусульмане придерживаются великого поста: не употребляют пищу и даже не пьют воду от восхода до заката. Также под запретом любые развлечения, курение, интимная близость и плохие мысли. И вот сегодня этот пост завершен. Праздничные намазы проходят во всех мечетях области. Всего в Приангарье зарегистрировано 11 мусульманских общин и 7 мечетей.
Фарид ХАЗРАТ, МИНГАЛИЕВ МУФТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
В Иркутске многие мусульмане постились, держали пост. Сегодня у них радость. Не радость того, что пост закончен, радость того, что выполнен долг перед Всевышним, и они надеются, что их пост будет принят.
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