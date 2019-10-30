Умный дом для жителей Иркутской области от «Ростелекома»

Управлять своим домом всегда, даже на расстоянии, чтобы не только сделать его комфортным, но и безопасным. Такая технология уже доступна жителям Иркутской области.

Александра ПОБЛИНКОВА, КЛИЕНТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»: Это называется умная розетка. В чем плюсы умного дома от «Ростелекома»? Что ничего не нужно сверлить в уже сделанном ремонте. Все монтируется вот так просто. В эту уже умную розетку можно включить, например, чайник и еще лежа в постели начать кипячение.

Дом Александры теперь «умный». Интерактивным он стал благодаря пакетному предложению от «Ростелекома». Умный дом всегда под контролем, даже когда его хозяин далеко. В умный дом входят камеры видеонаблюдения, розетка, лампочка, датчики дыма, протечки, движения и другие умные приборы. Система датчиков и устройств моментально пошлет уведомление о любых происшествиях. Управлять бытовыми приборами можно удаленно. Например, с помощью смартфона выключить утюг, даже если вы уже на работе.

Александр ТЕЛЕНКЕВИЧ, ДИРЕКТОР по РАБОТЕ с МАССОВЫМ СЕГМЕНТОМ ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»: Я себе задаю вопрос: а кому это не нужно? Пока я ответа не знаю, кому это не нужно. Сценариев много: это и для школьников, и для бабушек, и для молодых людей, которые часто не бывают дома, уезжают, и вот в этот момент дом находится под контролем. Это касается и сантехники, в домах такое бывает, и если вас нет дома, сработает датчик, и вы это увидите и начнете тут же предпринимать действия. Сейчас в разработке функция, чтобы воду перекрыть автоматически.

Вся система состоит из контроллера, к нему можно подключить больше 200 устройств. А дальше управлять набором опций в зависимости от своих желаний и потребностей. Установка занимает минимум времени, обязательно нужен интернет.