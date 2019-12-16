УФАС обязало регионального оператора по работе с ТКО устранить недостатки

По некоторым оценкам, почти в 10 раз больше вынуждены платить организации за вывоз мусора по нормативам. Однако других вариантов не оказалось. Региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами навязал предпринимателям заведомо невыгодные условия договора. После введения так называемой мусорной реформы наш регион разделился на две территории — север и юг. И вот на южной несколько коммерческих организаций за вывоз мусора платили по нормативам и никаких других вариантов им не предложили. Предприниматели обратились в УФАС, там обнаружили в действиях оператора признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания получила предупреждение и должна устранить все недостатки до 27 декабря.

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вообще у контрагентов регионального оператора есть выбор либо по нормативу исходя из той нормы, которая установлена соответствующим актом органа исполнительной власти, либо исходя из фактического потребления этой услуги, то есть исходя из количества контейнеров, установленных на контейнерной площадке, и объема ТКО, вывезенного организацией.