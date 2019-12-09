Учителя Иркутской области могут принять участие в конкурсе «Учитель будущего»

09.12.19

Педагогов школ Иркутской области приглашают войти в команду «Учителей будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс «Учитель будущего» проходит при поддержке Министерства просвещения. Участие могут принять все желающие учителя Иркутских школ: и опытные педагоги, и новички. Зарегистрироваться на конкурс и ознакомиться с правилами участия можно на сайте Teacher.rsv.ru. Срок приема заявок до 31 декабря 2019 года.

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